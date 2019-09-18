Беглов вошел в топ самых упоминаемых губернаторов в мае

Губернатор был упомянут 17 828 раз.

В четверг, 4 июня, стало известно, что, по итогам мая, глава Петербурга попал в топ-3 самых упоминаемых глав регионов. Об этом сообщил портал "Медиалогия".

Так, губернатора региона упомянули в СМИ 17 828 раз. На втором месте оказался глава Московской области Андрей Воробьев, его упомянули 35 172 раза. Открыл топ Сергей Собянин, губернатор Москвы, его упомянули 82 990 раз.

На четвертом месте оказался глава Крыма Сергей Аксенов – 21 тысяча упоминаний, далее идет глава Свердловской области Евгений Куйвашев — 16 тысяч упоминаний.

Ранее мы писали, что Беглова попросили не обделять 65-летних петербуржцев в выплатах за самоизоляцию.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте