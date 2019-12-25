Беглов заявил, что парки и кафе открывать еще рано

Когда произойдет открытие, не известно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что возобновлять работу парков и ресторанов еще рано, такие послабления могут негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.

При этом глава города в своем еженедельном обращении напомнил, что с 1 июня в Петербурге вновь разрешено посещать кладбища, юридические и нотариальные организации. А что касается кафе и парков, то, по словам градоначальника, здесь ещё "нужно твердо держать оборону".

Также Беглов упомянул об эффективном наращивании коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Так недавно в больнице №42 перепрофилировали 240 мест для больных COVID-19.

Губернатор Петербурга: "Ситуация с коронавирусом остается сложной".

Фото: Piter.TV