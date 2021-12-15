Беглов рассказал о лечении столетних пациентов от коронавируса

Губернатор посетил открытие нового корпуса больницы святого Георгия, которая сейчас перепрофилирована для больных коронавирусом.

В Петербурге открыли новый корпус-трансформер больницы Святого Георгия. На открытии губернатор Санкт-Петербурга заявил, что больница одной из первых в городе была перепрофилирована для больных коронавирусом. Кроме того, докторам больницы Святого Георгия удалось вылечить от ковида несколько столетних пациентов.

Я хотел бы отметить, что здесь есть уникальные больные, которых удалось вылечить. Это пациенты, которым на момент болезни было 101 год, 103 года и 104 года. И после трансплантации сердца было вылечено четыре больных, это уникально. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По словам губернатора, новый корпус больницы сможет принять первых пациентов уже сегодня. Шестиэтажное здание было построено в рекордные сроки по проекту Госпиталя для ветеранов войн.

Видео: Piter.TV