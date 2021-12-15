Новый корпус больницы Святого Георгия начинает прием пациентов

На строительство корпуса потребовалось 10 месяцев.

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте начал прием пациентов 15 декабря. Piter.TV в числе первых осмотрел новое здание.

В лечебно-диагностическом корпусе 307 коек. В стационаре работает хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Профиль учреждения — лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, острых нарушений мозгового кровообращения и болезней органов дыхания. Также медицинскую помощь будут оказывать пациентам с диабетом. При необходимости стационар могут перепрофилировать под прием коронавирусных больных и увеличить количество коек до 400.

Здание-трансформер заложили в феврале 2021 года. По словам главного врача медучреждения Валерия Стрижелецкого, все специалисты очень ждали открытия нового корпуса, потому что в том числе соскучились по работе в штатном режиме. Дело в том, что в пандемию многим врачам пришлось стать инфекционистами.

Видео: Piter.TV