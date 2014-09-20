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Беглов направил письма в муниципальные округа с претензиями к декларациям депутатов
Вчера, 22:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Беглов направил письма в муниципальные округа с претензиями к декларациям депутатов

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У депутатов нашли незадекларированное имущество или доходы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил досрочно прекратить полномочия четырех депутатом МО "Гавань". Он направил письмо, в котором попросил рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщил "ЗАКС.Ру" 8 ноября.

У Беглова возникли вопросы к декларациям о доходах и имуществе за 2019 год Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой. Все являются членами партии "Справедливая Россия". 

Елена Фаттуш в разговоре с изданием отметила, что нарушения есть, но они незначительные. Например, претензии возникли к бане, которая не регистрируется и не облагается налогом. 

Глава муниципального округа Нэлли Вавилина назвала ситуацию "неприятной и отвратительной". Она уверена, что депутатов удастся защитить, так как они "кристально чисты". 

Подобная ситуация произошла и в МО "Гражданка". Часть депутатов должна будет явиться в комитет территориального развития.

По инициативе Александра Беглов в прошлом году мандатов лишились Анна Каруличева, Светлана Уткина и Вера Морозова. 

Фото: Piter.TV

Теги: мандат, муниципальный депутат, муниципальный округ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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