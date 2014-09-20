Беглов направил письма в муниципальные округа с претензиями к декларациям депутатов

У депутатов нашли незадекларированное имущество или доходы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил досрочно прекратить полномочия четырех депутатом МО "Гавань". Он направил письмо, в котором попросил рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщил "ЗАКС.Ру" 8 ноября.

У Беглова возникли вопросы к декларациям о доходах и имуществе за 2019 год Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой. Все являются членами партии "Справедливая Россия".

Елена Фаттуш в разговоре с изданием отметила, что нарушения есть, но они незначительные. Например, претензии возникли к бане, которая не регистрируется и не облагается налогом.

Глава муниципального округа Нэлли Вавилина назвала ситуацию "неприятной и отвратительной". Она уверена, что депутатов удастся защитить, так как они "кристально чисты".

Подобная ситуация произошла и в МО "Гражданка". Часть депутатов должна будет явиться в комитет территориального развития.

По инициативе Александра Беглов в прошлом году мандатов лишились Анна Каруличева, Светлана Уткина и Вера Морозова.

Фото: Piter.TV