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Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой
Сегодня, 9:38
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Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой

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Градоначальник рассказал, как он отмечает Пасху.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Пасхой. Он признался, что отмечает этот праздник со всей семьей. Об этом глава города рассказал в своем tg-канале.

Градоначальник отметил, что готовится к Пасхе с детьми и внуками. Они вместе пекут куличи, красят яйца. После  службы в храме родственники собираются за столом и отмечают Пасху. 

Беглов напомнил жителям, что в этот день важно нести близким любовь и тепло.  Он подчеркнул, что сегодня вера россиян проходит испытание на прочность, но народ справится и будет верен христианским ценностям. 

Ранее на Piter.tv: в Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь.

Фото: Телеграм / Александр Беглов

Теги: беглов, пасха, поздравление, православные праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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