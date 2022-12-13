Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Пасхой. Он признался, что отмечает этот праздник со всей семьей. Об этом глава города рассказал в своем tg-канале.
Градоначальник отметил, что готовится к Пасхе с детьми и внуками. Они вместе пекут куличи, красят яйца. После службы в храме родственники собираются за столом и отмечают Пасху.
Беглов напомнил жителям, что в этот день важно нести близким любовь и тепло. Он подчеркнул, что сегодня вера россиян проходит испытание на прочность, но народ справится и будет верен христианским ценностям.
Ранее на Piter.tv: в Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь.
Фото: Телеграм / Александр Беглов
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