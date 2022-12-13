С вечера прихожане выстроились в очередь около собора, чтобы увидеть лампадку с огнем из Гроба Господня.

Сегодня, 16 апреля, христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В 4:30 в Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

С вечера прихожане выстроились в очередь около собора, чтобы увидеть лампадку с огнем из Гроба Господня. Священнослужители поделились частичкой символа праздника с жителями.

Святыню передали митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию на праздничном богослужении.

Ранее на Piter.tv: на Пасху в Петербурге потеплеет до +12 градусов.

Фото: Телеграм / Александр Беглов