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В Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь
Сегодня, 9:15
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В Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь

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С вечера прихожане выстроились в очередь около собора, чтобы увидеть лампадку с огнем из Гроба Господня.

Сегодня, 16 апреля, христиане отмечают  праздник Воскресения Христова. В 4:30 в Казанский кафедральный собор доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

С вечера прихожане выстроились в очередь около собора, чтобы увидеть лампадку с огнем из Гроба Господня. Священнослужители поделились частичкой символа праздника с жителями.

Святыню передали митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию на праздничном богослужении. 

Ранее на Piter.tv: на Пасху в Петербурге потеплеет до +12 градусов.

Фото: Телеграм / Александр Беглов

Теги: благодатный огонь, казанский собор, молитва, пасха, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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