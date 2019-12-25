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Губернатор Петербурга поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Сегодня, 11:28
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kraratau27

Губернатор Петербурга поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Беглов отметил, что традиции и обычаи культуры мусульман являются значимой частью духовной жизни общества. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с исламским праздником, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, Ураза-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 13 мая. 

Глава города направил Председателю Духовного Управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятелю Санкт‑Петербургской Соборной мечети Муфтию Равилю Панчееву поздравление с праздником. 

Этот светлый и долгожданный праздник приносит радость в каждый дом, благополучие, побуждает к милосердию и заботе о ближних.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Он также отметил, что традиции и обычаи культуры мусульман являются значимой частью духовной жизни общества. 

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге не все мусульмане успели на молитву Ураза-байрама. 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: беглов, мусульмане, ураза-байрам
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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