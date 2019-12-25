Губернатор Петербурга поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил мусульман с исламским праздником, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, Ураза-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в четверг, 13 мая.
Глава города направил Председателю Духовного Управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятелю Санкт‑Петербургской Соборной мечети Муфтию Равилю Панчееву поздравление с праздником.
Этот светлый и долгожданный праздник приносит радость в каждый дом, благополучие, побуждает к милосердию и заботе о ближних.
Александр Беглов, губернатор Петербурга.
Он также отметил, что традиции и обычаи культуры мусульман являются значимой частью духовной жизни общества.
Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге не все мусульмане успели на молитву Ураза-байрама.
Фото: gov.spb.ru
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