Губернатор поздравил коллектив Балтийского завода с юбилеем предприятия

Балтийский завод отпраздновал 165 лет с даты основания.

В среду, 26 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Балтийского завода и ветеранов предприятия с праздником, поблагодарил за продолжение традиций и пожелал новых успехов: завод отпраздновал 165 лет с даты основания.

Губернатор напомнил, что предприятие остается передовым в судостроительной отрасли на протяжении всей истории своего существования. Именно здесь начал строить первые отечественные металлические корабли и разработывать подводные лодки. За годы работы со стапелей сошли более 550 военных кораблей и гражданских судов.

Благодаря Балтийскому заводу сегодня у России есть лучший в мире ледокольный флот. Также отмечается, что на предприятии функционирует уникальная плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов".

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Фото: bz.ru