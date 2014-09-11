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Губернатор поздравил коллектив Балтийского завода с юбилеем предприятия
Сегодня, 13:49
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Губернатор поздравил коллектив Балтийского завода с юбилеем предприятия

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Балтийский завод отпраздновал 165 лет с даты основания.

В среду, 26 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Балтийского завода и ветеранов предприятия с праздником, поблагодарил за продолжение традиций и пожелал новых успехов: завод отпраздновал 165 лет с даты основания.

Губернатор напомнил, что предприятие остается передовым в судостроительной отрасли на протяжении всей истории своего существования. Именно здесь начал строить первые отечественные металлические корабли и разработывать подводные лодки. За годы работы со стапелей сошли более 550 военных кораблей и гражданских судов. 

Благодаря Балтийскому заводу сегодня у России есть лучший в мире ледокольный флот. Также отмечается, что на предприятии функционирует уникальная плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов".

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" начали строить траулерное судно "Капитан Портнов".

Фото: bz.ru

Теги: балтийский завод, губернатор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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