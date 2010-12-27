Александр Беглов поздравил Физтех им. Иоффе со 100-летием

Градоначальник Северной Столицы напомнил, какой вклад Физтех внес сохранение города во время Блокады.

ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию физико-технического института имени Иоффе. Об этом сообщает сайт администрации города.

Градоначальник Северной Столицы напомнил, какой вклад Физтех внес сохранение города во время Блокады. Местные ученые создали систему движения транспорта по Дороге жизни, изобрели противогангренная сыворотка, спасшую много жизней, придумана формула специального состава для обработки деревянных конструкций домов, а также разработали броню для военных машин. Тогда и сейчас университет стоит на передовой фундаментальной и прикладной науки, и его работники вносят большой вклад в процветание и развитие Петербурга. В конце обращения Беглов пожелал институту новых успехов.

К словам врио губернатора присоединились помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Справка: ФТИ им. А.Ф.Иоффе - признанный лидер в области нанотехнологий, в решении приоритетных задач энергетики и энергосбережения. В настоящее время в рамках поручений Президента России и постановлений правительства ФТИ реализует проект НИОКР-Центра. Каждый год Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским научным центром РАН присуждается 19 премий за выдающиеся результаты.

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Фото: gov.spb.ru