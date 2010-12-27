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Беглов обозначил основные задачи для Смольного и ЗакСа на 2020 год
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

Беглов обозначил основные задачи для Смольного и ЗакСа на 2020 год

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Власти города выделил направления, связанные с социальной сферой и благоустройством. 

В 2019-2020 году в Петербурге для стимулирования экономики планируется принять закон о налогообложении и поддержке малого и среднего предпринимательства. Сообщил губернатор Александр Беглов после подписания соглашения о совместной работе с ЗакСом.

Мы все с вами прекрасно понимаем, что у нас сложнейшая система координат. Не только геополитическая, но и экономическая. У нас сложнейшая социальная система координат, когда 3,5 миллиона петербуржцев пользуются поддержкой из бюджет

заявил он

Также одной из важных задач для властей города Беглов выделил направления, связанные с социальной сферой и благоустройством. Градоначальник заверил, что в ближайшее время в Северной столице внесут изменения в закон о зеленых насаждениях. 

Кроме того, новый глава Петербурга планирует изменить работу муниципалов: они будут следить за восстановлением территорий после проведения аварийных работ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально заработает Музей мостов.

Фото:pixabay

 

 

Теги: беглов, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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