Беглов обозначил основные задачи для Смольного и ЗакСа на 2020 год

Власти города выделил направления, связанные с социальной сферой и благоустройством.

В 2019-2020 году в Петербурге для стимулирования экономики планируется принять закон о налогообложении и поддержке малого и среднего предпринимательства. Сообщил губернатор Александр Беглов после подписания соглашения о совместной работе с ЗакСом.

Мы все с вами прекрасно понимаем, что у нас сложнейшая система координат. Не только геополитическая, но и экономическая. У нас сложнейшая социальная система координат, когда 3,5 миллиона петербуржцев пользуются поддержкой из бюджет заявил он

Также одной из важных задач для властей города Беглов выделил направления, связанные с социальной сферой и благоустройством. Градоначальник заверил, что в ближайшее время в Северной столице внесут изменения в закон о зеленых насаждениях.

Кроме того, новый глава Петербурга планирует изменить работу муниципалов: они будут следить за восстановлением территорий после проведения аварийных работ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально заработает Музей мостов.

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