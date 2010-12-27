В Петербурге официально заработает Музей мостов

Экспозиция разместится в центре города в доме 2 по Мучному переулку.

В четверг, 26 сентября, стало известно, что в Северной столице официально заработает Музей мостов. Коллекция формировалась более 200 лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Музей мостов откроют в доме 2 по Мучному переулку. Горожане и гости города на Неве смогут увидеть около 100 моделей главных символов Петербурга: деревянные, каменные, металлические и шоссейные переправы. На 1304,2 квадратных метрах соблюдается специальный температурный режим.

Ранее экспозиция петербургских мостов располагалась в Красном селе.

Ранее мы сообщали о том, что у Петропавловской крепости построят апарт-отель за 200 млн рублей.

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