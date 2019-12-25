Беглов поручил ввести все новые школы к началу нового учебного года

Также губернатор напомнил про выплаты учителям и воспитателям.

Все новые школы Петербурга должны быть введены к 1 сентября, заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 26 мая. В учреждениях необходимо провести плановые ремонты и закупить новое оборудование.

По словам градоначальника, длительные ограничения из-за коронавируса помешали неторопливому оснащению новых школ, однако к первому звонку учреждения должны быть готовыми ко встрече с учениками. Также Беглов напомнил, что при проведении в городе Единого госэкзамена должны быть соблюдены новые условия и санитарные требования.

На заседании прозвучал призыв обратить внимание на выплаты воспитателям и учителям, которым пришлось больше работать из-за перехода на дистанционный режим обучения.

Объективно, работы у педагогов не только не убавилось, но даже прибавилось. Они героически работали, чтобы подготовить ребят. Учителя, как и врачи, нуждаются в нашей поддержке. Александр Беглов, губернатор

Также Беглов поручил организовать выпускной вечер для старшеклассников, которым пришлось услышать последний звонок только онлайн. В течение недели градоначальник рассмотрит предложения по организации яркого, но безопасного с санитарной точки зрения праздника.

Недавно на Комендантском проспекте завершили строительство школы на 1100 мест.

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