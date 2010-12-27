Беглов подписал поправку ко второму чтению бюджета Петербурга

Так, на благоустройство города и охрану окружающей среды дополнительно выделят более 3 млрд рублей.

Во вторник, 6 ноября, вро губернатора Петербрга Александр Беглов подписал поправку ко второму чтению бюджета города. Об этом сообщили в аппарате.

Согласно поправке, доходы городской казны увеличатся на 15 млрд 539 млн рублей. Так, общий объем доходов Петербурга в 2019 году будет 591 млрд 833 млн рублей.

Одновременно проведена работа по оптимизации расходов по ряду направлений. В том числе, на 2,6 млрд рублей сокращены расходы по обслуживанию государственного долга сообщают в ведомстве

На благоустройство города и охрану окружающей среды дополнительно выделят более 3 млрд рублей. Также 5,8 млрд рублей уйдет на сферу образования, а 1,3 млрд рублей на здравоохранение. Известно, что на соцподдержку по оплате помещения и коммуналки инвалидам и членам семей, имеющих детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде выделят 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, врио губернатора Петербурга распорядился сделать денежный подарок обладателям медали "За оборону Ленинграда" и "Жителю блокадного Ленинграда". Из казны выделят дополнительные 157,6 млн рублей.

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Фото:gov.spb.ru