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В Пушкинском районе может появиться футбольная школа
Сегодня, 16:16
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nastya960

В Пушкинском районе может появиться футбольная школа

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Врио губернатора Александр Беглов поддержал это предложение.

На рабочем совещании глава Пушкинского района Владимир Омельницкий представил доклад о создании государственного бюджетного учреждения спортивной школы по футболу. В ответ на это предложение врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что нужно создавать не только футбольные школы, но и развивать инфраструктуру во дворах. Об этом сообщают городские СМИ.

Врио главы согласен на создание школы в Пушкинском районе и заверил, что у города есть ресурсы на поддержание спорта.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге возрастет число спортивных площадок.
Фото: pixabay

 

 

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Теги: александр беглов, владимир омельницкий, футбольная школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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