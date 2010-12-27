В Пушкинском районе может появиться футбольная школа

Врио губернатора Александр Беглов поддержал это предложение.

На рабочем совещании глава Пушкинского района Владимир Омельницкий представил доклад о создании государственного бюджетного учреждения спортивной школы по футболу. В ответ на это предложение врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что нужно создавать не только футбольные школы, но и развивать инфраструктуру во дворах. Об этом сообщают городские СМИ.

Врио главы согласен на создание школы в Пушкинском районе и заверил, что у города есть ресурсы на поддержание спорта.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге возрастет число спортивных площадок.

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