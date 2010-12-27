  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге возрастет число спортивных площадок
Вчера, 23:58
68
KaterinaKono13

В Петербурге возрастет число спортивных площадок

0 0

Закон вступит в силу уже в нынешнем году.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение об увеличении численности спортивных площадок в Северной столице. Как пояснил Беглов, площадки необходимы подрастающему поколению для укрепления физической силы. 

Врио губернатора поручил председателю комитета по физической культуре и спорту Наталье Антюх обустроить на свободном участке благоустроенного стадиона комбинированное поле для игры в футбол, регби и волейбол. 

Отмечается, что закон вступит в силу уже в нынешнем году. Жители города также поддержали инициативу, уточнив, что детям во многих районах города их явно не хватало.

Источник: сетевое издание "Невские Новости" 

Теги: новости россии, новости санкт петербург, спорт в питере, спортивные площадки в питере
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий