В Петербурге возрастет число спортивных площадок

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал распоряжение об увеличении численности спортивных площадок в Северной столице. Как пояснил Беглов, площадки необходимы подрастающему поколению для укрепления физической силы.
Врио губернатора поручил председателю комитета по физической культуре и спорту Наталье Антюх обустроить на свободном участке благоустроенного стадиона комбинированное поле для игры в футбол, регби и волейбол.
Отмечается, что закон вступит в силу уже в нынешнем году. Жители города также поддержали инициативу, уточнив, что детям во многих районах города их явно не хватало.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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