Беглов напомнил, что к 1 сентября должны быть вакцинированы 100% сотрудников фуд-кортов

Губернатор отметил, что требования к фуд-кортам – серьезные, но 121 предприятие согласилось работать на таких условиях.

К 1 сентября 100% сотрудников фуд-кортов должны быть вакцинированы. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов во время традиционного обращения на "Радио России".

Должны быть вакцинированы 100% сотрудников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Александр Беглов, губернатор

Губернатор отметил, что требования к фуд-кортам – серьезные, но 121 предприятие согласилось работать на таких условиях.

Также Роспотребнадзор сформировал требования и к работникам других сфер.

Ранее жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева.

Фото: pexels