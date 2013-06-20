Беглов напомнил, что к 1 сентября должны быть вакцинированы 100% сотрудников фуд-кортов

К 1 сентября 100% сотрудников фуд-кортов должны быть вакцинированы. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов во время традиционного обращения на "Радио России".
Должны быть вакцинированы 100% сотрудников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода.
Александр Беглов, губернатор
Губернатор отметил, что требования к фуд-кортам – серьезные, но 121 предприятие согласилось работать на таких условиях.
Также Роспотребнадзор сформировал требования и к работникам других сфер.
Ранее жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева.
Фото: pexels
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