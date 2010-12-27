Смольный наградил лучших журналистов 2019 года

Правительственные премии вручили в Доме журналиста.

Во вторник, 24 декабря, в Доме журналиста наградили лучших представителей городских СМИ правительственными премиями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вручал награды губернатор Александр Беглов, подчеркнувший "прямолинейный, интересный и красивый" почерк ленинградского журналиста у каждого из лауреатов. Премиями поддержали и традиционные издания, и интернет-СМИ. Среди награжденных оказались журналисты газеты "Петербургский дневник", петербургского филиала ТАСС, радиостанции "Бизнес-ФМ-Санкт-Петербург" и многие другие.

В 2019 году премию вручили уже в 14-й раз, на нее претендовали более 70 материалов и проектов петербургских СМИ.

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Фото: пресс-служба Смольного