Участникам проекта "Твой бюджет в школах" прибавят баллы ЕГЭ

На реализацию 10 инициатив-победителей из бюджета города будет выделено 30 млн рублей.

В Петербурге 20 декабря наградили победителей пилотного проекта "Твой бюджет в школах", сообщили в пресс-службе правительства города.

Организаторами проекта выступили комитет финансов Санкт-Петербурга, администрация Центрального района и Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Участие в этом году приняли 3178 старшеклассников из 26 школ города. Финалистов экспертная комиссия оценивала по нескольким критериям: актуальность, инновационность, проработанность, вовлеченность, уровень презентации.

Победителями пилотного проекта "Твой бюджет в школах" стали 10 школ. На реализацию их инициатив из бюджета Петербурга выделят 30 млн рублей, а всем получившим сертификат участника выпускникам прибавят три балла к ЕГЭ.

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Фото: gov.spb.ru