Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы

Он рассчитан на 2021-2022 годы.

В среду, 27 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский подписали совместный план законопроектной работы на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На 2021-2022 годы запланировано принятие законов в сферах здравоохранения, труда и занятости, налогообложения, малого и среднего бизнеса, культуры и спорта. Также власти и парламент "возьмутся" за уличных музыкантов. На этот год запланировано уже порядка 20 законопроектов.

В прошлом году, заявил Беглов, совместно с городским парламентом было принято более 160 законов, в том числе по поддержке жителей и бизнеса в условиях пандемии.

Ранее ЗакС утвердил проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в первом чтении.

Фото: пресс-служба Смольного