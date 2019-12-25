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Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы
Сегодня, 20:09
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Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы

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Он рассчитан на 2021-2022 годы.

В среду, 27 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский подписали совместный план законопроектной работы на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

На 2021-2022 годы запланировано принятие законов в сферах здравоохранения, труда и занятости, налогообложения, малого и среднего бизнеса, культуры и спорта. Также власти и парламент "возьмутся" за уличных музыкантов. На этот год запланировано уже порядка 20 законопроектов.

В прошлом году, заявил Беглов, совместно с городским парламентом было принято более 160 законов, в том числе по поддержке жителей и бизнеса в условиях пандемии.  

Ранее ЗакС утвердил проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в первом чтении.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: закс, план, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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