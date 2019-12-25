Беглов сделал пожертвование в один из приютов.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что власти Петербурга создадут два государственных приюта для бездомных животных. Об этом градоначальник Северной столицы рассказал на своей страничке во "ВКонтакте".

В Международный день бездомных животных Беглов посетил один из городских приютов – "Верность". Отмечается, что эта организация получила президентский грант, на который фонд построил дрессировочную площадку.

Сегодня над проблемами бездомных животных работают волонтеры, благотворительные организации, но без системных изменений, без поддерживающей инфраструктуры, их колоссальный труд кажется неподъемным. Александр Беглов.

Кроме того, Александр Беглов сделал пожертвование в один из приютов и передал эстафету "всем, кто любит животных".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы разработали приложение по подбору домашних питомцев из приютов.

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