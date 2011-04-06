Губернатор Петербурга предложил подписчикам выбрать места для благоустройства в Петербурге

Беглов заявил, что в скором времени власти города планируют запустить голосование по объектам, которые в планах благоустроить до 2023 года.

В воскресенье, 4 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов предложил подписчикам на своей странице ВКонтакте выбрать места для благоустройства в Петербурге.

Беглов заявил, что в скором времени власти города планируют запустить голосование по объектам, которые в планах благоустроить до 2023 года. Таким образом, петербуржцы смогут сами решить. какие объекты первостепенны для обновления. Однако точная информация о ходе голосования на данный момент неизвестна.

Пишите в комментариях - какую территорию вы хотели бы благоустроить и преобразовать в общественное пространство? Указывайте адреса. говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в комментариях петербуржцы с удовольствием делятся с губернатором своими предложениями по благоустройству города.

Напомним, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов