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Губернатор Петербурга предложил подписчикам выбрать места для благоустройства в Петербурге
Сегодня, 19:22
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kraratau27

Губернатор Петербурга предложил подписчикам выбрать места для благоустройства в Петербурге

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Беглов заявил, что в скором времени власти города планируют запустить голосование по объектам, которые в планах благоустроить до 2023 года.

В воскресенье, 4 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов предложил подписчикам на своей странице ВКонтакте выбрать места для благоустройства в Петербурге. 

Беглов заявил, что в скором времени власти города планируют запустить голосование по объектам, которые в планах благоустроить до 2023 года. Таким образом, петербуржцы смогут сами решить. какие объекты первостепенны для обновления. Однако точная информация о ходе голосования на данный момент неизвестна. 

Пишите в комментариях - какую территорию вы хотели бы благоустроить и преобразовать в общественное пространство? Указывайте адреса.

говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что в комментариях петербуржцы с удовольствием делятся с губернатором своими предложениями по благоустройству города. 

Напомним, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, благоустройство петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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