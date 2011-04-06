Губернатор Петербурга предложил подписчикам выбрать места для благоустройства в Петербурге

В воскресенье, 4 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов предложил подписчикам на своей странице ВКонтакте выбрать места для благоустройства в Петербурге.
Беглов заявил, что в скором времени власти города планируют запустить голосование по объектам, которые в планах благоустроить до 2023 года. Таким образом, петербуржцы смогут сами решить. какие объекты первостепенны для обновления. Однако точная информация о ходе голосования на данный момент неизвестна.
Пишите в комментариях - какую территорию вы хотели бы благоустроить и преобразовать в общественное пространство? Указывайте адреса.
говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в комментариях петербуржцы с удовольствием делятся с губернатором своими предложениями по благоустройству города.
Напомним, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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