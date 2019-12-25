Беглов, Пиотровский и Могучий проведут экскурсии по Петербургу

Они предложат жителям города новый взгляд на знакомые места.

В среду, 2 июня, выдающиеся представители культуры, бизнеса и политики в рамках образовательного проекта проведут уникальные экскурсии по Петербургу. В роли экскурсоводов побывают губернатор Александр Беглов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук БДТ имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.

Каждый из участников образовательного проекта предложит жителям Петербурга новый взгляд на знакомые места. Так, Александр Беглов проведет экскурсию по бункеру Смольного и расскажет горожанам об управленческих решениях, которые принимались в годы Блокады. В свою очередь Пиотровский вместе со знаменитыми котами пройдется по главному зданию Эрмитажа, а Могучий представит город как театральную сцену и расскажет о главный драматических поворотах в истории БДТ и особом мире петербургского театра.

Ранее мы писали, что в Доме радио в Петербурге пройдет выставка современного искусства.

Фото: hermitagemuseum.org