В Доме радио в Петербурге пройдет выставка современного искусства

Попасть на нее можно будет только в составе экскурсионной группы.

В междисциплинарном культурно-образовательном центре Дом Радио в Петербурге будут показывать работы звезд современного искусства. Первым крупным проектом станет "Летняя выставка".

На выставке будут представлены работы Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Эрвина Вурма, Мэт Коллишоу и других. В одном из залов можно будет увидеть инсталляцию Билла Виолы.

Экспозицию включили в программу ПМЭФ. Она будет работать с 4 по 20 июня. Побывать на выставке будет возможно только в составе экскурсионной группы. Экскурсия будет каждый час с 12 до 18 часов.

Фото: предоставлено организаторами