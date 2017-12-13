Водитель из Кингисеппа получил уголовное дело за драку с полицейским

В Ленобласти неадекватный водитель бросился с кулаками на сотрудника ДПС.

Житель города Кингисепа в Ленинградской области заработал уголовное дело после нападения на дорожного полицейского. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

Известно, что инцидент произошел на одной из пригородных дорог 28 января. Находясь при исполнении, сотрудник ДПС остановил подозрительный автомобиль для плановой проверки документов. Однако из машины вышел 29-летний водитель, который вместо страховки и водительского удостоверения продемонстрировал аромат алкоголя и свои кулаки.

Пытаясь воспрепятствовать законным действиям полицейского, мужчина применил в отношении сотрудника полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья. СУ СК России по Ленобласти

По факту случившегося ведется расследование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржца отправили в колонию за избиение полицейского.