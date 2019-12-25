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Базу природоохранного флота планируют построить на Канонерском острове
Сегодня, 14:50
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Базу природоохранного флота планируют построить на Канонерском острове

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Комитет по инвестициям внёс на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генплан заявку о частично изменении зонирования острова. 

Власти Северной столицы предложили создать базу природоохранного флота на Канонерском острове. Объект планируют внести в Генплан города по инициативе комитета по инвестициям.

Ведомство внесло на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генплан заявку о частично изменении зонирования острова. Предлагается сделать зону водного транспорта   производственной. Также идею поддерживают представители комитета по природопользованию.

 В случае одобрения, на территории разместят суда ГУП "Пиларн" и суда ГУП "Экострой".

Ранее мы сообщили о том, что шведская Bonava застроит территорию завода "Пластполимер".

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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