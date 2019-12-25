Базу природоохранного флота планируют построить на Канонерском острове

Комитет по инвестициям внёс на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генплан заявку о частично изменении зонирования острова.

Власти Северной столицы предложили создать базу природоохранного флота на Канонерском острове. Объект планируют внести в Генплан города по инициативе комитета по инвестициям.

Ведомство внесло на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генплан заявку о частично изменении зонирования острова. Предлагается сделать зону водного транспорта производственной. Также идею поддерживают представители комитета по природопользованию.

В случае одобрения, на территории разместят суда ГУП "Пиларн" и суда ГУП "Экострой".

Ранее мы сообщили о том, что шведская Bonava застроит территорию завода "Пластполимер".

Фото: Piter.TV