Базу природоохранного флота планируют построить на Канонерском острове

Власти Северной столицы предложили создать базу природоохранного флота на Канонерском острове. Объект планируют внести в Генплан города по инициативе комитета по инвестициям.
Ведомство внесло на рассмотрение комиссии по подготовке изменений в Генплан заявку о частично изменении зонирования острова. Предлагается сделать зону водного транспорта производственной. Также идею поддерживают представители комитета по природопользованию.
В случае одобрения, на территории разместят суда ГУП "Пиларн" и суда ГУП "Экострой".
Ранее мы сообщили о том, что шведская Bonava застроит территорию завода "Пластполимер".
Фото: Piter.TV
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