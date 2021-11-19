Проект доступен пользователям в базовой, золотой и ультимативной версии.

Battlefield 2042 поступил в продажу на ПК и игровых консолях. Старт продаж полной версии продукта состоялся в 11 часов 19 ноября по московскому времени. Напомним, что ранее пользователи получили ранний доступ к проекту. Такая возможность была предоставлена клиентам платформ EA Play и Xbox Game Pass, а также покупателей золотого и ультимативного изданий. Приобрести новинку в базовой версии можно в Steam за 3499 рублей, золотое и ультимативное издание предлагается за 4 599 и 6999 рублей соответственно.

Также известно, что в социальных сетях растет список претензий пользователей к проекту. Игроки ругают Battlefield 2042 за техническое состояние, а также скопированные из последних частей Call of Duty геймплейные механики. Недовольство многих вызывают слишком крупные карты, неудобный для пользователя интерфейс.

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Фото и видео: YouTube / IGN

