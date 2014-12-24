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Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии
Сегодня, 15:06
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Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

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По его словам, помощь со стороны России поможет уничтожить западное оружие.

ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии для нейтрализации артиллерии соперника. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, помощь со стороны России поможет уничтожить западное оружие, которое используют украинские войска. Так Басурин пояснил недавние слова главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы.

Ранее Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка уничтожением 700 украинских солдат.

Фото: smotrim.ru

Теги: артиллерия, днр, народная милиция днр, ракеты, эдуард басурин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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