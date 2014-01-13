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Бастрыкин заинтересовался состоянием воды в Ломоносове
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Бастрыкин заинтересовался состоянием воды в Ломоносове

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Следователи организовали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Петродворцового района Петербурга. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что в Ломоносове уже несколько месяцев в домах местных, детских садах и школах идет ржавая вода. Следователи организовали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). 

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Шлиссельбурге более 1 тыс. человек приняли участие в очистке Петровских каналов. 

Фото: Информационный центр СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, ломоносов, ржавая вода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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