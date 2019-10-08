Бастрыкин заинтересовался нападением иностранца на 84-летнюю пенсионерку в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

21 ноября в Красносельском районе Петербурга возле продуктового магазина по улице Пионерстроя мигрант напал на пожилую женщину и отобрал у нее кошелек, где было 5 тыс. рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По подозрению в совершении преступления в тот же день задержали двух мигрантов 44 и 46 лет в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В связи с общественным резонансом председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Бобкову О. В. инициировать передачу данного уголовного дела из органов МВД в свое производство и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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