Бастрыкин заинтересовался конфликтом между управляющей компанией и жителями Кировского района

По словам горожан, ЖКС-1 обманывает их и повышает тарифы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между управляющей компанией и жителями Кировского района Петербурга. Делом займется и. о. руководителя ГСУ СК России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Собственники квартир заявили, что их обманывает ЖКС-1. По словам горожан, компания повышает тарифы и фальсифицирует протоколы мероприятий. Жильцы уже пытались поменять управляющую компанию, но у них не вышло.

Ранее на Piter.tv: на улице Седова затопило парадную в жилом доме.

Фото: Piter.tv