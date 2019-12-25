Бастрыкин заинтересовался конфликтом между управляющей компанией и жителями Кировского района

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между управляющей компанией и жителями Кировского района Петербурга. Делом займется и. о. руководителя ГСУ СК России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Собственники квартир заявили, что их обманывает ЖКС-1. По словам горожан, компания повышает тарифы и фальсифицирует протоколы мероприятий. Жильцы уже пытались поменять управляющую компанию, но у них не вышло.
Ранее на Piter.tv: на улице Седова затопило парадную в жилом доме.
Фото: Piter.tv
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