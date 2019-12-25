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Бастрыкин заинтересовался конфликтом между управляющей компанией и жителями Кировского района
Сегодня, 10:52
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Бастрыкин заинтересовался конфликтом между управляющей компанией и жителями Кировского района

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По словам горожан, ЖКС-1 обманывает их и повышает тарифы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в конфликте между  управляющей компанией и жителями Кировского района Петербурга. Делом займется и. о. руководителя ГСУ СК России по региону. Об этом сообщили в  пресс-службе ведомства. 

Собственники квартир заявили, что их обманывает ЖКС-1. По словам горожан, компания повышает тарифы и фальсифицирует протоколы мероприятий. Жильцы уже пытались поменять управляющую компанию, но у них не вышло.

Ранее на Piter.tv: на улице Седова затопило парадную в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: бастрыкин, жкс 1, конфликт с управляющей компанией
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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