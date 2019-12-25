Бастрыкин взял под контроль случай с вооружённым второклассником из Петербурга

По словам родителей учеников, это не первая хулиганская выходка.

Случай с вооруженным второклассником из Петербурга взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом в четверг, 6 октября, рассказали в пресс-службе Следкома.

Быстрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что школьник пришел на занятия с ножом. По словам родителей учеников, это не первая хулиганская выходка. Они утверждают, что мальчик "совершенно не вменяемый, агрессивный и неуравновешенный, и совершено принадлежащий сам себе, но с ним совершенно ничего не могут сделать".

Ранее подросток ударил ножом в шею восьмиклассницу и выпал из окна на Береговой.

Фото: Piter.tv



