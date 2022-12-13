Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Глава СК РФ рассказал о необходимости вернуть в законодательство конфискацию имущества.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил коллегам из правоохранительных и правительственных структур национализировать основные отрасли отечественной экономики. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы".

Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны… А дальше - следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Ранее глава СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Эта мера наказания в стране была отменена в 2003 году. В настоящее время на ее зам ену пришла одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера (по исковому заявлению со стороны СК или прокуратуры).

Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.

Фото: ПМЮФ