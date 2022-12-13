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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

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Глава СК РФ рассказал о необходимости вернуть в законодательство конфискацию имущества.

Председатель Следственного комитета России  Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил коллегам из правоохранительных и правительственных структур национализировать основные отрасли отечественной  экономики.  Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы".

Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны… А дальше - следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики.

Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Ранее глава СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Эта мера наказания в стране была отменена в 2003 году. В настоящее время на ее зам ену пришла одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера (по исковому заявлению со стороны СК или прокуратуры).

Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.

Фото: ПМЮФ

Теги: александр бастрыкин, национализация, следственный комитет, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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