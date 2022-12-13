Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста

Глава СК РФ призвал обратить внимание на профильное законодательство немецких коллег.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил коллегам из правоохранительных структур штрафовать коррупционеров в отечественных государственных корпорациях по решению судебных инстанций без их ареста. Подобную инициативу эксперт высказал, выступая в субботу 13 мая на сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы". Мероприятие организовано в рамках Петербургского международного юридического форума. По мнению главы СК РФ, бизнесмен может заплатить стране миллиардные суммы в рамках уголовного процесса. При этом с ним следует провести допрос, экспертизу, выявить коллективный умысел на совершение хищения мошенничества. Подобную меру наказания со штрафом без ареста подозреваемого активно внедряют в свое законодательство немецкие коллеги.

Тот же самый суд, только уголовный и большие меры - штрафные санкции, тогда корпорация поймет: не выгодно воровать, выгодно честно работать. <…> Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие и поезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю и все будет отлично. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа.

Фото и видео: ПМЮФ