Бастрыкин поздравил 100-летнюю петербурженку с наступающим Днем Победы

Анна Павловна прочитала гостям стихотворения Александра Пушкина.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил жительницу блокадного Ленинграда Анну Егорову с наступающим Днем Победы и вручил ей памятные награды. В гости он пришел с делегацией: своим заместителем, главой Адмиралтейского района, директором Пансиона воспитанниц СК РФ и руководителем Культурного центра ведомства.

В октябре 2020-го года женщине исполнилось 100 лет. Анна Егорова родилась в Красноярском крае, а в 21 год переехала в Ленинград. Там же получала высшее образование, училась на факультете русского языка и литературы. Во время блокады Ленинграда трудилась в госпитале санитаркой, а также помогала спасать дома от зажигательных бомб. После войны более 40 лет посвятила работе учителя русского языка и литературы.

Александр Бастрыкин подарил ветерану цветы вручил памятные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." и "10 лет Следственному комитету Российской Федерации".

Ранее стало известно о том, что ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации