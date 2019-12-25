Подозреваемые по уголовному делу арестованы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле. Об этом журналистам рассказала официальный представитель центрального аппарата ведомства Светлана Петренко. Чиновница уточнила, что преступление совершено 8 апреля. Следствие полагает, что из-за личной неприязни 19-летняя девушка решила проучить 18-летнюю знакомую. Она арендовала квартиру и пригласила туда двух мужчин. Когда в помещение пришла потерпевшая, ее избили, а затем на протяжении длительного времени насиловали жертву. После этого девушка выпрыгнула из окна квартиры, чтобы сбежать от злоумышленников.

Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение за совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. Они арестованы.

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Фото: YouTube/Следственный комитет России