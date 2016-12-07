Басте запретили три года посещать Украину

Решение связано с концертами рэпера в Крыму, которые проходили после присоединения полуострова к России.

Рэперу Басте запретили въезжать на Украину. Соответствующее решение приняла местная служба безопасности.

Запрет связан с выступлениями музыканта на территории Крыма, которые прошли после присоединения полуострова к России. Теперь Василий Вакуленко (настоящее имя рэпера) не сможет посещать Украину на протяжении трех лет.

Сообщение о запрете появилось на сайте издания "Апостроф" в качестве ответа СБУ на запрос портала о том, стал ли Баста персоной нон грата на Украине.

По словам пиар-менеджера музыканта Натальи Мостаковой, подобные заявления в отношении Басты появляются "регулярно", сообщает РБК. Более подробную информацию она не смогла предоставить.

Предыдущий концерт артиста на Украине состоялся в июне 2017 года. Следующий был запланирован на 1 декабря в Киеве.

Фото: rostovgazeta.ru