Баста выпустил новый клип "CrazyMFLove"

Песня вошла в саундлист фильма "Газгольдер. Клубаре".

Рэпер Баста выпустил новый клип на композицию "CrazyMFLove". Песня вошла в саундлист фильма "Газгольдер. Клубаре". Ролик был опубликован на ютуб-канале "ТО Gazgolder".



Сюжет картины рассказывает историю успешного промоутера Артура, за которым начинает охотиться полиция, после того, как он оказался втянут в крупную аферу, связанную с организацией ночного клуба "Клубаре". В клипе рэпера внимание уделили не преследованию главного героя, а его взаимоотношениям с его девушкой. Персонажей не экране воплотили актеры Евгений Стычкин и Дарья Чаруша.



Премьера "Газгольдер. Клубаре" состоялась 11 октября 2018 года. Фильм является продолжением ленты "Газгольдер", который вышла на большие экраны в 2015 году.



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Видео: ютуб-канал ТО Gazgolder