  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования
Сегодня, 8:48
94
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования

0 0

Еще одна подозреваемая отправилась под домашний арест.

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования. Удовлетворены ходатайства о мере пресечения в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, Жанны Черновой. Они будут находиться под стражей до 14 ноября. 

В отношении Марии Платоновой, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Платоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

пресс-служба суда

Фигуранты расследования обвиняются по части 1.1 статьи 212 УК РФ за склонение к организации и участию в массовых беспорядках. Решения инстанции могут быть обжалованы в Мосгорсуде. Они пока что не вступили в законную силу. Напомним, что подозреваемые пойманы по факту публикаций в Telegram-канале "Что делать". Этим каналов управляет Дмитрий Чебанов.

В Петербурге задержали подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, басманный суд москвы, беспорядки
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии