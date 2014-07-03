Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования

Еще одна подозреваемая отправилась под домашний арест.

Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования. Удовлетворены ходатайства о мере пресечения в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, Жанны Черновой. Они будут находиться под стражей до 14 ноября.

В отношении Марии Платоновой, в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Платоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. пресс-служба суда

Фигуранты расследования обвиняются по части 1.1 статьи 212 УК РФ за склонение к организации и участию в массовых беспорядках. Решения инстанции могут быть обжалованы в Мосгорсуде. Они пока что не вступили в законную силу. Напомним, что подозреваемые пойманы по факту публикаций в Telegram-канале "Что делать". Этим каналов управляет Дмитрий Чебанов.

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Фото: Piter.tv