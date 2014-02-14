Следующая встреча пройдет 19 февраля.

Баскетболисты "Зенита" обыграли в гостях московских армейцев со счетом 71:74 (19:22; 10:17; 17:20; 25:15). Матч прошел в Москве в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ 13 февраля.

Больше всего очков в составе победителей набрали защитник Кевин Пангос (17 очков), а также форвард Уильям Томас и защитник Остин Холлинс (по 13 очков). Следующая встреча "Зенита" пройдет 19 февраля в рамках Евролиги. Соперниками петербургской команды в выездной встрече станет сербская "Црвена Звезда".

"Сине-бело-голубые" продолжают лидировать в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.

Накануне футбольный "Зенит" завершил зимние тренировочные сборы победой над сборной Узбекистана.

Фото: Piter.tv