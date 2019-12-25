Олег Басилашвили рассказал, как проводит время на самоизоляции

По словам 85-летнего актера, у него появилось время подумать о себе и окружающем мире.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в эфире программы "Открытая студия с Никой Стрижак" на телеканале "78" рассказал, как проводит время на самоизоляции. По словам 85-летнего актера, у него появилось время подумать о себе самом, своей жизни, а также о том, что происходит вокруг.

На самоизоляции Басилашвили много времени проводит с женой. Актер заявил, что это интересный опыт, когда находишься не в большом обществе, а только вдвоем. Сейчас артист перечитывает любимые книги, к ним в гости приезжают внуки.

При этом актер театра и кино признался, что скоро вместе с супругой планирует отправиться на дачу.

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Фото: bdt.spb.ru