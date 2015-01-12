В лесу Подпорожского района засняли прогулку барсука

Животное стремительно пробежало по поляне и перепрыгнуло через упавшее дерево.

Представители комитета по животному миру Ленобласти обратили внимание на прогулку барсука в лесу Подпорожского района. Видео со зверьком разместили в социальных сетях.

Дикое животное быстро перемещалось по лесной полянке и даже перепрыгнуло через упавшее дерево, чтобы побыстрее добраться обратно в чащу. В ведомстве отметили, что барсуки вырывают себе норы у песчаных склонов и оврагов в лесах. При этом, судя по проведённым геохронологическим исследованиям, "насиженные" места звери покидают редко — некоторые норы меняют хозяев-барсуков в течение тысячелетий.

Кроме того,как подчеркнули в комитете, барсук наиболее активно преобразует окружающую его среду среди всех представителей фауны Ленобласти. Также он может отстоять свои права в драке, даже если соперником будет волк или крупная собака. Тем не менее, эти животные предпочитают скрыться от врага прежде, чем начнётся схватка.

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Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области (Марина Паламодова)