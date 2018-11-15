Рестораторы с Рубинштейна предложили жителям центра Петербурга пойти на диалог

Бизнесмены предложили проект общественного договора. Жители выставили встречные условия.

Предприниматели, владеющие барами на улице Рубинштейна готовы идти на компромисс с жителями центра города. Они предложили петербуржцам платить за использование общедомового имущества. Также сотрудники заведений будут просить клиентов не шуметь в темное время суток и не курить под окнами квартир. Особо агрессивных посетителей будут выгонять при помощи экстренной кнопки и сотрудников охраны.

Бизнесмены обещали ежедневно следить за порядком и убираться перед барами. Для этого может быть создана некоммерческая организация территориального управления. Чиновникам также предлагают участвовать в проекте в виде третьей стороны. От них просят вернуть урны и обеспечить полицейский патруль.

Местные жители не спешат заключать общественный договор. Они также выдвинули встречные предложения. Петербуржцы требуют закрыть все кафе в подвалах и дворах, а также со входом в общественную лестничную клетку. Летние веранды на Рубинштейна планируют закрывать после 22 часов вечера. Также с улицы необходимо убрать звуковые колонки. Помещения баров хотят оборудовать системой звукоизоляции.

Сейчас предприниматели вместе с чиновниками Смольного уже начали разрабатывать дорожную карту, чтобы урегулировать конфликт интересов. О ведении проекта рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Представитель власти отметил, что на данный момент под проектом подписались 30 рестораторов и собственников квартир.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники Смольного помогли выехать незаконно работающему кафе на Рубинштейна.

Фото: Piter.tv