Рестораторы с Рубинштейна предложили жителям центра Петербурга пойти на диалог

Предприниматели, владеющие барами на улице Рубинштейна готовы идти на компромисс с жителями центра города. Они предложили петербуржцам платить за использование общедомового имущества. Также сотрудники заведений будут просить клиентов не шуметь в темное время суток и не курить под окнами квартир. Особо агрессивных посетителей будут выгонять при помощи экстренной кнопки и сотрудников охраны.
Бизнесмены обещали ежедневно следить за порядком и убираться перед барами. Для этого может быть создана некоммерческая организация территориального управления. Чиновникам также предлагают участвовать в проекте в виде третьей стороны. От них просят вернуть урны и обеспечить полицейский патруль.
Местные жители не спешат заключать общественный договор. Они также выдвинули встречные предложения. Петербуржцы требуют закрыть все кафе в подвалах и дворах, а также со входом в общественную лестничную клетку. Летние веранды на Рубинштейна планируют закрывать после 22 часов вечера. Также с улицы необходимо убрать звуковые колонки. Помещения баров хотят оборудовать системой звукоизоляции.
Сейчас предприниматели вместе с чиновниками Смольного уже начали разрабатывать дорожную карту, чтобы урегулировать конфликт интересов. О ведении проекта рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.
Представитель власти отметил, что на данный момент под проектом подписались 30 рестораторов и собственников квартир.
Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники Смольного помогли выехать незаконно работающему кафе на Рубинштейна.
Фото: Piter.tv
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