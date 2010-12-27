Питейные заведения проверят на факт продажи "веселящих шариков"

Водитель, сбивший людей на Невском, был под воздействием "веселящего газа".

Ночные клубы РФ начнут проверять на факт продажи шариков с закисью азота, которые в народе называют "веселящими шариками". С данной просьбой в контролирующие органы намерен обратится

глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, комитет попросит правоохранительные органы проверить данную информацию. Под проверку могут попасть не только ночные клубы, но и сетевые торговцы.

В ведомстве сообщили, что данный вопрос рассматривался Роспотребнадзором, однако вновь о нем заговорили после ДТП на Невском, где водитель БМВ, буду под воздействием "веселящего газа" сбил людей на тротуаре. Трое попали в больницу, двое погибли на месте.



Ранее Piter.TV публиковал видеосвидетельство того, что мужчина незадолго до аварии затягивался "веселящим шариком".

Фото: pixabay.com