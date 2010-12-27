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Питейные заведения проверят на факт продажи "веселящих шариков"
Сегодня, 18:28
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Rybka123

Питейные заведения проверят на факт продажи "веселящих шариков"

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Водитель, сбивший людей на Невском, был под воздействием "веселящего газа".

Ночные клубы РФ начнут проверять  на факт продажи шариков с закисью азота, которые в народе называют "веселящими шариками". С данной просьбой в контролирующие органы намерен обратится
глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, комитет попросит правоохранительные органы проверить данную информацию. Под проверку могут попасть не только ночные клубы, но и сетевые торговцы.  

В ведомстве сообщили, что данный вопрос рассматривался  Роспотребнадзором, однако вновь о нем заговорили после ДТП на Невском, где водитель БМВ, буду под воздействием "веселящего газа" сбил людей на тротуаре. Трое попали в больницу, двое погибли на месте.

Ранее Piter.TV публиковал видеосвидетельство того, что мужчина незадолго до аварии затягивался "веселящим шариком".

Фото: pixabay.com  

Теги: бары, веселящий газ, госдума, невский проспект, роспортебнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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