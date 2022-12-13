Барельефы Павловского собора передали реставраторам в Рожденствено

Обновление архитектурных элементов проходило в мастерской "Наследие" по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области.

Международный центр реставрации в Рождествено принял отреставрированные барельефы с Павловского собора в Гатчине. Архитектурные элементы намерены музеефицировать: скоро с ними будет возможно ознакомиться поближе посетителям выставок. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Барельефы были сняты с фасада церковного учреждения в ходе масштабных реставрационных работ. Архитектурные элементы приводили в порядок в мастерской "Наследие" по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области.

Частично барельефы пострадали в ходе Великой Отечественной войны, когда в купол собора попал снаряд. Созданные мастером Дылевым архитектурные элементы удалось сохранить лишь частично, а изображения апостолов Петра и Павла были навсегда утрачены. Чудом уцелели барельефы святых равноапостольных царя Константина и его матери Елены, а также святителя Николая Чудотворца и равноапостольной Марии Магдалины.

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Фото: ВКонтакте /Международный центр реставрации