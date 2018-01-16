Барановский утвержден в должности зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ

На заседании вице-губернатора представил губернатор региона Александр Дрозденко.

Депутаты ЗакСа Ленобласти утвердили Евгения Барановского на посту заместителя председателя правительства региона по строительству и ЖКХ. "За" высказались 47 депутатов из 48 присутствующих.

На заседании вице-губернатора представил губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что Барановский уже успел сделать многое для решения проблем строительного рынка Ленобласти.

Евгений Барановский был врио вице-губернатора с августа текущего года. На работу в администрацию 47 региона пришел с должности зампредседателя комитета по строительству Санкт-Петербурга.

В августе Барановский рассказал о судьбе проблемных ЖК "Петростроя".

Фото: пресс-служба регионального правительства