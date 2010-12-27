Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт во время концерта, но продолжил выступление

Как впоследствии поделился Хиден, он просто не хотел подвести своих поклонников, а также самих участников группы.

Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт во время концерта, но героически продолжил выступление. Как впоследствии поделился Хиден, он просто не хотел подвести своих поклонников, а также самих участников группы.

Инцидент произошел еще в прошлом месяце на фестивале Rockstock в британском Стокпорте. Во время выступления 28-летний музыкант почувствовал боль в плече, а спустя несколько минут он ослеп на левый глаз и перестал чувствовать левую часть тела.

Невзирая на самочувствие, Хиден продолжил выступление, играя правой рукой. Доиграв, он он рухнул на сцену, потеряв сознание.