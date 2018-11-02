Фото: по озеру во Всеволожском районе уплыла баня вместе с мужчинами

Судя по кадрам, трое мужчин пытались толкать баню, однако в каком направлении — непонятно.

Жители Всеволожского района вечером 2 сентября заметили необычное явление на озере Хепоярви. По воде плыла баня, в которой находились несколько мужчин. Фотографии были опубликованы в группе "Девяткино online"

Судя по кадрам, трое мужчин пытались толкать баню, однако в каком направлении — непонятно. По словам очевидца, недалеко от данного места были привязаны еще около пяти подобных сооружений.

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Фото: ВК/ Девяткино online