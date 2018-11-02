  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фото: по озеру во Всеволожском районе уплыла баня вместе с мужчинами
Сегодня, 11:11
159
nastya960

Фото: по озеру во Всеволожском районе уплыла баня вместе с мужчинами

0 0

Судя по кадрам, трое мужчин пытались толкать баню, однако в каком направлении — непонятно.

Жители Всеволожского района вечером 2 сентября заметили необычное явление на озере Хепоярви. По воде плыла баня, в которой находились несколько мужчин. Фотографии были опубликованы в группе "Девяткино online"

Судя по кадрам, трое мужчин пытались толкать баню, однако в каком направлении — непонятно. По словам очевидца, недалеко от данного места были привязаны еще около пяти подобных сооружений.

Ранее на Piter.TV: Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году.

Фото: ВК/ Девяткино online

Теги: баня, озеро
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии