Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Некоторые банки уже провели первые транзакции своим клиентам по номеру мобильного телефона.

Банки-участники "Системы быстрых платежей" запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона. Теперь юридическое лицо может таким образом перевести деньги физическому. Сообщение об этом разослали в пресс-службах банков.

Новый функционал можно использовать для различных целей — например, для перевода вознаграждения за участие в конкурсе или дивидендов от инвестиции. Также данным способом можно оплачивать услуги такси, курьеров, выплачивать гонорары фрилансерам.

Отмечается, что для перевода не нужны реквизиты — достаточно сообщить организации номер телефона, к которому у физлица привязан счёт в банке.

Некоторые банки уже провели первые транзакции своим клиентам по номеру мобильного телефона.

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