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Россияне начали возвращать валюту в банки

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Из всего изъятого ранее в банки вернулось только 8,7%.

В мае россияне начали возвращать в банки валют, которую ранее граждане сняли на фоне слухов о изъятии денег с депозитов во время пандемии коронавируса. Впервые сначала года объем валютных вкладов вырос пишет РБК, 

За минувший месяц количество денежных средств на депозитах увеличилось на 721,1 миллиона долларов (+0,8%) и составил 88,97 миллиарда долларов. Отмечается, что из всего изъятого ранее в банки вернулось только 8,7%.

По мнению экспертов, возвращение денег на вклады свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 

Видео: YouTube / Сбербанк TV 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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